В "портфель" российско-китайской инвестиционной межправкомиссии вошли 79 проектов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Россия уделяет приоритетное значение инвестиционному сотрудничеству с Китаем, портфель двусторонних проектов, которые прорабатывает межправительственная инвесткомиссия, превышает 165 миллиардов долларов, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Приоритетное значение уделяем инвестиционному сотрудничеству. "Портфель" межправительственной инвестиционной комиссии насчитывает 79 проектов на общую сумму свыше 165 миллиардов долларов", - сказал Мишустин, открывая встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме правительства.

Он также подчеркнул, что "стратегический характер носит энергетическое партнерство, которое охватывает все отраслевые направления – природный газ, нефть и нефтепродукты, уголь, электроэнергию и "мирный" атом".

Премьер РФ напомнил, что совместно с китайскими партнерами успешно реализуются такие крупные энергетические проекты как "Ямал-СПГ", "Арктик СПГ 2", Амурский газо-химический комбинат и комплекс газопереработки в Усть-Луге.

Мишустин также особо выделил кооперацию с Китаем в высокотехнологичных сферах.

"Речь идет об авиастроении, машиностроении, станкостроении, космических исследованиях. А также о "сквозных" технологиях, нацеленных на создание инновационной продукции и оказанию услуг. Убежден, что расширение инновационного сотрудничества укрепит технологический суверенитет России и Китая", - заявил премьер РФ.