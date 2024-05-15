Мантуров возглавил от РФ инвестиционную межправкомиссию с Китаем вместо Белоусова

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российско-китайскую межправкомиссию по инвестиционному сотрудничеству от России возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

Накануне президент РФ подписал указы о назначении членов нового состава правительства, в соответствии с одним из них Мантуров перешел с должности вице-премьера - главы Минпромторга РФ на пост первого вице-премьера.

С 2020 года по настоящее время российскую часть инвестиционной российско-китайской МПК возглавлял Андрей Белоусов, в прежнем составе правительства занимавший должность первого замглавы кабмина и перешедший на позицию министра обороны РФ. До Белоусова комиссией со стороны РФ руководил глава Минфина Антон Силуанов (с 2018 по 2020 год совмещал должность с позицией вице-премьера).