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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

"Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Новый исторический рекорд суточных поставок газа в КНР установлен "Газпромом".

Как сообщила российская компания, 20 марта заявка китайской стороны на поставку газа по газопроводу "Сила Сибири" существенно превысила контрактные обязательства. "Газпром" поставил запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточной транспортировки в Китай.

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

Газпром Китай газ Сила Сибири
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