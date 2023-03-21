"Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Новый исторический рекорд суточных поставок газа в КНР установлен "Газпромом".
Как сообщила российская компания, 20 марта заявка китайской стороны на поставку газа по газопроводу "Сила Сибири" существенно превысила контрактные обязательства. "Газпром" поставил запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточной транспортировки в Китай.
Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.