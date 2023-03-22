Песков рассказал о переговорах с Си Цзиньпином по газу

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российский и китайский лидеры обсудили расширение сотрудничества в газовой сфере, сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Москве "не дал явного согласия на наращивание поставок российского газа".

"Они не указывают ни источники, ничего, это похоже просто на такие малоквалифицированные вбросы. Реальность совсем другая. Обсуждались вопросы расширения (сотрудничества - ИФ). Между прочим, как раз вчера, в день переговоров, "Газпром", собственно, побил исторический рекорд суточных поставок трубного газа в Китай. И вы знаете, что активно обсуждалась и "Сила Сибири-2", и было сказано в ходе заявления для СМИ о том, что уже согласованы все детали, все формальности с монгольской стороной, этот маршрут пойдет через Монголию. Поэтому планы касаются дальнейшего расширения сотрудничества в этой области", - сказал Песков.