Суд удовлетворил иск ВЭБа о взыскании с АО "Ангстрем" 1,3 млрд евро

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник удовлетворил иск госкорпорации "ВЭБ.РФ" о взыскании с производителя микропроцессоров и RFID-систем АО "Ангстрем" (Москва) 1,3 млрд евро.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в информации на сайте суда.

Другие сведения пока не опубликованы.

Суд 11 сентября 2020 года приостановил производство по иску до вступления в силу решения по другому делу, производство было возобновлено 16 декабря 2022 года.

Требования основаны на взыскании задолженности по договору поручительства от 16 января 2012 года, заключенного для надлежащего исполнения обязательств АО "Ангстрем-Т" по кредитному договору от 9 апреля 2008 года.

На одном из прошлых заседаний суд по ходатайству АО "Ангстрем" привлек к участию в деле в качестве третьего лица министерство промышленности и торговли РФ. Ходатайство мотивировано тем, что компания включена в список стратегических предприятий. При этом суд "не нашел оснований" в удовлетворении ходатайства ответчика о привлечении к участию в деле Минобороны РФ. Это ходатайство было мотивировано тем, что предприятие выпускает уникальную продукцию для нужд обороны страны.

Представители ВЭБа и конкурсного управляющего АО "Ангстрем-Т" (третье лицо по делу) возражали против удовлетворения обоих ходатайств.

На заседании в 2020 году представитель госкорпорации сообщил, что банк и "Ангстрем-Т" в 2008 году заключили кредитный договор на сумму 815 млн евро. Поручителем стало АО "Ангстрем". Кредит выдавался траншами.

В связи с тем, что основной заемщик не выполнил обязательства, ВЭБ 9 января 2019 года обратился в суд с заявлением о его банкротстве. Арбитражный суд Москвы в марте 2019 года ввел в отношении "Ангстрем-Т" процедуру наблюдения, а 28 октября 2019 года компания была признана судом банкротом. Требования банка включены в ее реестр кредиторов.

Представитель АО "Ангстрем" заявил тогда, что не все документы, подтверждающие выдачу кредита, приложены к иску. "Надо доказать наличие еще примерно 80 млрд рублей долга", - сказал он. Кроме того, по его словам, надо проверить расчет процентов.

Представитель конкурсного управляющего "Ангстрем-Т" поддержал позицию ВЭБа. Он высказал мнение, что обе компании должны отвечать по долгу солидарно.

Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Москвы 19 марта 2019 года включил в реестр кредиторов "Ангстрем-Т" долг перед ВЭБом в размере 14,3 млрд рублей.

В июне 2019 года суд включил в реестр "Ангстрем-Т" долг перед другими кредиторами на сумму 377,7 млн рублей, а также еще одно требование ВЭБа – на 83,2 млрд рублей.

29 декабря 2018 года ВЭБ сообщил, что стал владельцем 100% голосующих акций "Ангстрем-Т". Был ли этот пакет получен в результате реализации залога, стороны не уточняли.