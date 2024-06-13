Суд взыскал с "Ангстрема" в пользу "ВЭБа.РФ" более 1 млрд евро неустойки

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление госкорпорации "ВЭБ.РФ" к производителю микропроцессоров и RFID-систем АО "Ангстрем" (Зеленоград) о взыскании неустойки за период с 19 ноября 2019 года по 27 марта 2024 года в размере 1 045,1 млн евро и с 28 марта 2024 года по дату фактической оплаты задолженности, исходя из расчета 0,05% годовых.

"Иск удовлетворить полностью", - сказано на сайте суда.

Подробности дела пока не опубликованы.

Третье лицо - АО "Ангстрем-Т".

Заявление "ВЭБа.РФ" поступило в суд 28 марта.

Арбитражный суд Московского округа 17 января 2024 года оставил в силе решение по другому иску госкорпорации "ВЭБ.РФ" - о взыскании с АО "Ангстрем" 1,3 млрд евро. Во взыскиваемую сумму по этому иску вошли 815 млн евро долга по кредиту, 467,5 млн евро процентов и 25,7 млн евро неустойки.

31 января 2024 года суд первой инстанции удовлетворил ходатайство "Ангстрема" об отсрочке исполнения решения. Суд тогда предоставил АО "Ангстрем" отсрочку исполнения решения Арбитражного суда сроком на 3 года.

Требования по этому иску основаны на взыскании задолженности по договору поручительства от 16 января 2012 года, заключенному для надлежащего исполнения обязательств АО "Ангстрем-Т" по кредитному договору от 9 апреля 2008 года.

Арбитражный суд Московского округа 23 января подтвердил решение судов нижестоящих инстанций по еще одному иску - о взыскании с АО "Ангстрем" в пользу "ВЭБа.РФ" 17,8 млрд рублей из требуемых 24,7 млрд рублей.

В документе пояснялось, что во взыскиваемую сумму вошли 17,8 млрд рублей мораторных процентов, а также "проценты, начиная с 4 февраля 2023 года по дату фактической уплаты, из расчета ключевой ставки 6,5% годовых, начисленных на сумму 93 770 556 399 рублей 02 копейки. по дату погашения", 144,5 тысячи рублей госпошлины.

Арбитражный суд Москвы в марте 2019 года по заявлению ВЭБа ввел в отношении "Ангстрем-Т" процедуру наблюдения, а 28 октября 2019 года компания была признана судом банкротом. Требования ВЭБа включены в ее реестр кредиторов.

19 марта 2019 года суд включил в реестр кредиторов "Ангстрем-Т" долг перед ВЭБом в размере 14,3 млрд рублей.

В июне 2019 года суд включил в реестр "Ангстрем-Т" долг перед другими кредиторами на сумму 377,7 млн рублей, а также еще одно требование ВЭБа - на 83,2 млрд рублей.

29 декабря 2018 года ВЭБ сообщил, что стал владельцем 100% голосующих акций "Ангстрем-Т". Был ли этот пакет получен в результате реализации залога, стороны не уточняли.