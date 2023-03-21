Подразделение GM планирует расширить тестирование беспилотных автомобилей

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Американская Cruise - подразделение General Motors по производству беспилотных автомобилей и оператор службы роботакси в Сан-Франциско - запросила у властей разрешение тестировать свои машины во всей Калифорнии, сообщает MarketWatch.

Если заявку одобрят, на первом этапе в тестировании смогут принимать участие только сотрудники подразделения. Развертывание службы роботакси в других городах штата потребует дополнительных разрешений, что не входит в ближайшие планы компании.

Служба роботакси Cruise начала работать в Сан-Франциско в июне 2022 года. Впоследствии ее запустили также в Финиксе (Аризона) и Остине (Техас). В феврале 2023 года глава подразделения Кайл Вогт отмечал, что пробег беспилотных автомобилей Cruise превысил 1 млн миль (1,6 млн км).

На прошлой неделе Cruise анонсировала проект, в рамках которого работники сферы услуг и индустрии гостеприимства смогут заказать роботакси бесплатно с 21:00 до 5:30 в случае задержки на работе.