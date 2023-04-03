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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

General Motors в I квартале увеличил продажи автомобилей на 17,6% год к году

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - General Motors в первом квартале увеличил поставки в США на 18% - до 603,208 тыс. автомобилей по сравнению с 512,846 тыс. за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании.

Между тем относительно четвертого квартала 2022 года поставки снизились на 3,2%.

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В январе-марте GM продала 20,67 тыс. электромобилей против всего 457 год назад и 16,266 тыс. в октябре-декабре. Таким образом, на долю электромобилей сейчас приходится 3,4% продаж по сравнению с 2,6% в конце прошлого года.

Продажи брендов Chevrolet и Cadillac в первом квартале выросли двузначными темпами - на 15,7% и 28,7% соответственно. Реализация автомобилей Buick взлетела вдвое, в то время как поставки GMC повысились на 7,6%.

GM планирует по итогам первого полугодия выпустить 50 тыс. электромобилей, а во втором полугодии удвоить их производство.

Котировки акций автопроизводителя снижаются на 1,4% на торгах в понедельник. С начала текущего года рыночная стоимость GM увеличилась на 7,5% (до $51,2 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 7,1%.

General Motors
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