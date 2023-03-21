Россия в 2022 году увеличила экспорт продукции АПК в Китай на 41%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Россия в 2022 году поставила в Китай продукции АПК на $7 млрд, увеличив экспорт в эту страну на 41,4%, сообщил президент РФ Владимир Путин в хорде переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле в расширенном составе.

"Опережающими темпами растет торговля сельхозпродукцией. По итогам прошлого года ее объем увеличился на 41,4%, в стоимостном значении достиг отметки в $7 млрд. Причем рост был достаточно корректным - с обеих сторон равные величины", - сказал он.

Как сообщил Путин, профильные министерства и ведомства ведут работу по обеспечению стандартов качества поставляемой продукции, улучшению условий взаимного доступа продуктов питания.

"Все это позволяет рассчитывать на дальнейший рост экспорта российского продовольствия на емкий китайский рынок, будет способствовать повышению уровня продовольственной безопасности обеих наших стран", - сказал президент РФ.

Как сообщал ранее центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на предварительные данные ФТС, в 2022 году значительно выросли отгрузки из России в Китай рыбы и морепродуктов, их совокупный объем превысил 500 тыс. тонн. В том числе физический объем экспорта мороженой рыбы увеличился на 46%, выручка - на 68%. Ракообразных в КНР экспортировано на 30% больше, чем в 2021 году. Отгрузки соевых бобов в Китай остались на уровне 2021 года, при этом экспортная выручка увеличилась на 55%. Продажи растительного шрота и жмыха в 2022 году повысились в натуральном выражении в 16 раз, в стоимостном - в 7,7 раза.

Мяса птицы в КНР в прошлом году поставлено 139 тыс. тонн, что на 11% больше, чем в 2021 году. В стоимостном выражении рост составил 53%. Китай сохранил лидерство среди покупателей российского мяса птицы: около 40% всего физического объема российского экспорта мяса птицы в прошлом году приходилось на эту страну (в 2021 году - 42%).