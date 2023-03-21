Путин сообщил о возможностях наращивания экспорта в КНР мяса, зерна

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Россия имеет возможности для наращивания экспорта в КНР мяса, зерна и других категорий товаров, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник в Москве.

"Стратегическое направление российско-китайского партнерства - это сельское хозяйство. Взаимная торговля сельхозпродукцией растет высокими темпами: в прошлом году - более чем на 41%, - сказал президент РФ. - Имеются возможности для существенного наращивания экспорта в КНР мяса, зерна и других категорий товаров".

Как сообщалось, в ходе расширенных переговоров Путин заявил, что РФ в 2022 году увеличила поставки продукции АПК в Китай на 41,4%, до $7 млрд, "Причем рост был достаточно корректным - с обеих сторон равные величины", - уточнил он. Профильные министерства и ведомства ведут работу по обеспечению стандартов качества поставляемой продукции, улучшению условий взаимного доступа продуктов питания.

"Все это позволяет рассчитывать на дальнейший рост экспорта российского продовольствия на емкий китайский рынок, будет способствовать повышению уровня продовольственной безопасности обеих наших стран", - сказал президент РФ.