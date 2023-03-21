Рост средств юрлиц в банках РФ в феврале замедлился до 1,1%, средства физлиц выросли на 2%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Средства юрлиц в российских банках в феврале выросли на 1,1% (на 504 млрд рублей) - до 46,7 трлн рублей после роста в январе на 4,1%, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Средства населения (без учета счетов эскроу) в феврале увеличились на 2% (на значительные 711 млрд рублей) - до 36,6 трлн рублей после существенного снижения в январе на 2,7%.

Средства корпоративных клиентов в феврале выросли в основном за счет нефтегазовых компаний, отмечает ЦБ. Приток обеспечен ростом средств в рублях (+484 млрд рублей, +1,3%), остатки в валюте также выросли, но незначительно (рост на $0,3 млрд, на 21 млрд рублей, или на 0,2%).

Доля валютных средств компаний в феврале, несмотря на опережающий рост рублевых остатков, выросла на 1,1 процентного пункта (п.п.) - до 19,6% с 18,6% из-за ослабления курса рубля. Если бы курс был неизменным, доля валюты сократилась бы до 18%, подчеркивает регулятор.

Средства физлиц в рублях в феврале росли как на текущих счетах (+650 млрд рублей, или +5,7%), так и на срочных вкладах (+177 млрд рублей, или +0,9%). "Норма сбережений у населения оставалась высокой в условиях сохраняющейся неопределенности и более сдержанной потребительской активности", - отмечает ЦБ.

Средства розничных клиентов в валюте продолжали снижаться - за февраль на $1,7 млрд (-117 млрд рублей, -3,1%).

Объем средств на счетах эскроу в феврале немного вырос (+38 млрд рублей, или +1%) после сокращения в ноябре - январе, что обусловлено оживлением ипотеки и замедлением темпов раскрытия счетов эскроу (по предварительным данным, 182 млрд рублей после 408 млрд рублей в январе).

Объем госсредств в банках в феврале снизился на 1 трлн рублей (-12,3%) - до 6,9 трлн рублей из-за значительного объема государственных расходов, отмечает ЦБ.

Запас рублевой ликвидности банков в феврале вырос на 1 трлн рублей (5,4%), несмотря на рост кредитного портфеля на 1,2 трлн рублей. Этому в основном способствовал значительный приток клиентских средств и выпуск ценных бумаг (+1,4 трлн рублей), а также привлечение средств от Банка России под нерыночное обеспечение (утилизировано 0,5 трлн рублей).

Общий объем рублевых ликвидных активов на 1 марта составил около 18,9 трлн рублей, что, по мнению регулятора, является адекватным уровнем, достаточным для покрытия 26% клиентских средств в рублях и 58% средств физлиц. Еще 8,6 трлн рублей, достаточных для покрытия 12% средств клиентов, банки могут привлечь у ЦБ под залог нерыночных активов. Таким образом, доступные источники рублевой ликвидности покрывают до 37% средств клиентов в рублях.

Запас валютной ликвидности ($60 млрд) также находится на адекватном уровне, покрывая порядка 49% средств клиентов и 29% валютных обязательств, говорится в комментарии.