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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

В июне средства физлиц в российских банках выросли на 2,5%

ЦБ объяснил это значительными бюджетными выплатами

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Средства юрлиц в российских банках в июне 2023 года сократились на 1% (-473 млрд рублей) по сравнению с маем, средства физлиц выросли на 2,5% (+816 млрд рулей), говорится в обзоре Банка России "О развитии банковского сектора".

Сокращение средств юрлиц произошло в большей степени из-за снижения валютных остатков на $3,6 млрд (или -289 млрд рублей в рублевом эквиваленте, -3,1%). Средства в рублях также снизились на 0,5% (-185 млрд рублей, -0,5%). Среди основных причин оттока ЦБ выделяет снижение нефтегазовых доходов и налоговые выплаты.

Средства физлиц в июне выросли из-за существенных бюджетных выплат. Рост отмечался в основном на рублевых текущих счетах - 820 млрд рублей (+6,2%). Рублевые срочные депозиты выросли на 87 млрд рублей (+0,4%) с учетом сохранения комфортных ставок по вкладам (7,83% в третьей декаде июня против 7,75% в третьей декаде мая), говорится в обзоре.

Остатки в валюте сократились на $1,1 млрд (или -91 млрд рублей в рублевом эквиваленте, -2,4%), в том числе из-за продолжающейся конвертации валютных средств в рубли, переводов за рубеж, а также снятия наличных денежных средств в сезон отпусков.

Средства на счетах эскроу в июне выросли на 99 млрд рублей, (+2,3%, в мае +3,8%). Это связано с ростом объема раскрытых счетов (предварительно до 254 млрд руб. в июне после 173 млрд рублей в мае) из-за сезонного прироста ввода объектов строительства в эксплуатацию, отмечает ЦБ.

Банк России
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