Банки РФ в феврале получили прибыль в размере 293 млрд руб. против убытка годом ранее

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Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Российские банки в феврале получили чистую прибыль в размере 293 млрд рублей против убытка годом ранее, говорится в обзоре ЦБ.

По сравнению с январем финансовый результат банков вырос на 14%. На динамику прибыли повлияла положительная валютная переоценка на фоне ослабления рубля, указал регулятор. По данным ЦБ, в феврале банки заработали на валютной переоценке 140 млрд рублей против убытка в 33 млрд рублей месяцем ранее.

ЦБ обращает внимание, что для оценки прибыльности сектора на среднесрочном горизонте нужно принимать в расчет значительные отрицательные корректировки прибыли прошлых лет: суммарно в январе - феврале банки отразили их примерно на 280 млрд рублей (с исключением технической корректировки, связанной с изменением в учете).

Прибыль банков за два месяца составила 551 млрд рублей. Из статистики ЦБ следует, что почти 40% прибыли сектора за январь-февраль приходится на Сбербанк, который заработал 225 млрд рублей по РСБУ.

В целом количество прибыльных банков в феврале снизилось до 246 (75% от общего количества) по сравнению с 263 в январе (81%). Доля прибыльных банков в активах сектора снизилась до 94% с 98%. По итогам двух месяцев количество прибыльных банков выросло до 264 (81% от общего количества), их доля в активах сектора сократилась до 94%.