Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Банки РФ в феврале получили прибыль в размере 293 млрд руб. против убытка годом ранее

Банки РФ в феврале получили прибыль в размере 293 млрд руб. против убытка годом ранее
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Российские банки в феврале получили чистую прибыль в размере 293 млрд рублей против убытка годом ранее, говорится в обзоре ЦБ.

По сравнению с январем финансовый результат банков вырос на 14%. На динамику прибыли повлияла положительная валютная переоценка на фоне ослабления рубля, указал регулятор. По данным ЦБ, в феврале банки заработали на валютной переоценке 140 млрд рублей против убытка в 33 млрд рублей месяцем ранее.

ЦБ обращает внимание, что для оценки прибыльности сектора на среднесрочном горизонте нужно принимать в расчет значительные отрицательные корректировки прибыли прошлых лет: суммарно в январе - феврале банки отразили их примерно на 280 млрд рублей (с исключением технической корректировки, связанной с изменением в учете).

Прибыль банков за два месяца составила 551 млрд рублей. Из статистики ЦБ следует, что почти 40% прибыли сектора за январь-февраль приходится на Сбербанк, который заработал 225 млрд рублей по РСБУ.

В целом количество прибыльных банков в феврале снизилось до 246 (75% от общего количества) по сравнению с 263 в январе (81%). Доля прибыльных банков в активах сектора снизилась до 94% с 98%. По итогам двух месяцев количество прибыльных банков выросло до 264 (81% от общего количества), их доля в активах сектора сократилась до 94%.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ повысит нормативы обязательных резервов по валютам недружественных стран

"Яндекс" подал апелляцию на решение Nasdaq о делистинге его акций

Россия продлит сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до июня

Россия продлит сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до июня

Минфин США поддержит вкладчиков некрупных банков в случае необходимости

Минфин США поддержит вкладчиков некрупных банков в случае необходимости

Госдума приняла закон о реестре пивоваров

Госдума приняла закон о реестре пивоваров

Владельцам автомобилей "Москвич" обновят мультимедийную систему

"Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

Минсельхоз РФ исключил из "рыбной программы" ряд целевых показателей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });