Интернет-гигант Tencent в 2022 г. зафиксировал первое снижение выручки в своей истории

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Выручка китайского интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. в 2022 году уменьшилась на 1% - до 554,6 млрд юаней ($79,6 млрд), сообщается в отчетности компании.

Это первое в истории компании снижение выручки по итогам года.

Чистая прибыль упала на 16% и составила 188,2 млрд юаней ($27 млрд).

Между тем в четвертом квартале выручка Tencent увеличилась на 0,5% относительно того же периода предыдущего года и достигла 145 млрд юаней. Чистая прибыль выросла на 12% - до 106,3 млрд юаней, при этом компания получила существенный доход от продажи своей доли в китайском производителе молочной продукции Meituan.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали выручку компании в октябре-декабре на уровне 143,85 млрд юаней.

В игровом сегменте выручка компании в прошедшем квартале сократилась на 2% - до 70,4 млрд юаней, в сегменте соцсетей - на 2% и составила 28,6 млрд юаней. Показатель в сегменте финансово-технологических и бизнес-услуг снизился на 1% - до 47,2 млрд юаней. Доходы от онлайн-рекламы повысились на 15%, достигнув 24,7 млрд юаней.

Количество активных пользователей сервиса мгновенного обмена сообщениями QQ на конец декабря составляло 572,1 млн человек, увеличившись за год на 3,6%. Совокупное число пользователей Weixin и WeChat выросло на 3,5% - до 1 млрд 313,2 млн человек. В поквартальном сравнении первый показатель снизился на 0,4%, в то время как второй поднялся на 0,3%.

Котировки акций Tencent по итогам торгов в Гонконге в среду выросли на 1,05%. Финансовая отчетность была опубликована после закрытия рынка.

Рыночная стоимость компании за последний год сократилась на 6%, в то время как фондовый индекс Hang Seng потерял за этот период 11,6%.