Meituan в IV квартале сократил чистый убыток в пять раз

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Китайская интернет-компания Meituan в четвертом квартале снизила чистый убыток почти в 5 раз, в том числе за счет сокращения расходов, при этом показатель оказался лучше прогноза.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в октябре-декабре составил 1,08 млрд юаней ($158,4 млн) по сравнению с 5,34 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года.

Выручка увеличилась на 21,4% и достигла 60,13 млрд юаней ($8,76 млрд) против 49,52 млрд юаней годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали убыток компании на уровне 1,31 млрд юаней при выручке в 57,95 млрд.

Выручка ключевого сегмента бизнеса, включающего доставку еды, повысилась на 17,4% - до 43,47 млрд юаней. Операционная прибыль подскочила на 58,6% и составила 29,5 млрд юаней.

Число пользователей платформы, которые активны хотя бы один раз в год, составляло 677,9 млн человек на конец декабря по сравнению с 687,1 млн человек тремя месяцами ранее. Количество активных продавцов на платформе практически не изменилось - 9,3 млн.

Котировки акций Meituan снизились на 0,6% по итогам торгов в Гонконге в пятницу, отчетность была опубликована после закрытия рынка. За последний год рыночная стоимость компании увеличилась на 3,9%, в то время как фондовый индекс Hang Seng опустился на 7%.

Meituan является одним из ключевых игроков сферы интернет-услуг Китая. Ее приложение для смартфонов обеспечивает пользователям доступ к широкому кругу сервисов - от заказа продуктов питания, такси, услуг массажа и маникюра до бронирования туров.