ЕМС намерена сменить депозитарий для программы GDR

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - United Medical Group CY Plc, холдинговая компания "Европейского медицинского центра" (EMC), сообщила, что запустила процесс смены банка-депозитария, управляющего программой глобальных депозитарных расписок (GDR).

В частности, компания приняла решение сменить оператора GDR, расторгнув соглашение c Bank of New York Mellon (BNY) от 16 июля 2021 года, по которому банк предоставляет депозитарные услуги, управляя программой GDR компании.

Новым депозитарием станет RCS Issuer Services S.AR.L. (RCS).

Процедура по смене банка-депозитария займет ориентировочно до 150 дней. На протяжении этого периода, а также после замены депозитария, депозитарные расписки продолжат торговаться на "Московской бирже".

"Данное решение позволит компании в рамках собраний акционеров улучшить взаимодействие со всеми акционерами, в том числе с имеющими расписки в Национальном расчётном депозитарии", - поясняет компания.

ЕМС - сеть частных медицинских клиник. В нее входят 7 многопрофильных медицинских центров, родильный дом и реабилитационный центр, а также три гериатрических центра в Москве и Московской области.