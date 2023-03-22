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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

ЦБ возобновил после длительной приостановки публикацию состава международных резервов РФ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Банк России возобновил после временной приостановки публикацию ежемесячной информации о составе международных резервов Российской Федерации (последние данные были раскрыты ЦБ по состоянию на 1 февраля 2022 года).

Как следует из опубликованных Центробанком обновленных данных, за тринадцать месяцев - с 1 февраля 2022 года по 1 марта 2023 года - при снижении общего объема резервов на $55,960 млрд, или на 8,9%, до $574,247 млрд, валютные резервы в их составе уменьшились в долларовом эквиваленте на $59,268 млрд, или на 11,9%, до $438,683 млрд (в том числе иностранная валюта - на $57,981 млрд, или на 12,4%, до $410,650 млрд), стоимость монетарного золота в резервах увеличилась на $3,308 млрд, или на 2,5%, до $135,564 млрд.

Доля золота в резервах за эти тринадцать месяцев увеличилась до 23,6% с 21% (локальный максимум был пройден 1 февраля 2023 года - 24,1%).

Банк России после санкций, наложенных на него западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Оставшаяся часть резервов состоит из золота и активов в китайских юанях. Основным фактором динамики резервов выступает изменение стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ
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