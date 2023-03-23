Международные резервы РФ с 10 по 17 марта выросли на $12,5 млрд

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 17 марта составили $585,8 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 10 марта международные резервы равнялись $573,3 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $12,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.