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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Запасы нефти в США выросли на 1,12 млн баррелей за неделю

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей - до 481,18 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 6,4 млн баррелей и составили 229,6 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,31 млн баррелей, до 116,4 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,8 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2,36 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

США Минэнерго США
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