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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Новак отметил волатильность на мировом нефтяном рынке

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Мировой нефтяной рынок в настоящее время подвержен волатильности, Россия и другие страны ОПЕК+ продолжают следить за ситуацией на нем, заявил вице-премьер Александр Новак телеканалу "Россия 24".

"Последние решения, которые были приняты нами в конце прошлого года совместно с другими странами, входящими в ОПЕК+, были о том, чтобы продлить то сокращение на 2 млн б/с, которое было принято, до конца 2023 года. Будем смотреть на ситуацию на рынке. Она достаточно изменчива и волатильна", - сказал он.

Он также напомнил о сокращении добычи нефти в России на 500 тысяч б/с, которое будет действовать с марта по июнь включительно. По словам вице-премьера, это решение обусловлено намерением снизить дисконт на российскую нефть, а также обеспечить ее стабильный экспорт с учетом складывающейся конъюнктуры.

Александр Новак ОПЕК
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