Инфляция в РФ с 14 по 20 марта составила 0,10%, годовая замедлилась до 5,1%

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 14 по 20 марта составила 0,10% после инфляции в 0,02% с 7 по 13 марта, нулевой инфляции с 28 февраля по 6 марта, дефляции в 0,02% с 21 по 27 февраля и роста цен на 0,06% с 14 по 20 февраля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 20 марта выросли на 0,12%, с начала года цены к 20 марта повысились на 1,42%.

Как отмечалось, специфика прошлогодней динамики потребительских цен, которые начали резкий взлет в самом конце февраля, сформировала нестандартную статистическую ситуацию: в зависимости от методики подсчета оценка годовой инфляции может существенно различаться.

Из данных за 20 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 марта замедлилась примерно до 5,1% (с 6,8% на 13 марта, 9% на 6 марта и 10,99% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 5,98%, если высчитывать из среднесуточных данных за март 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале). Опрошенные "Интерфаксом" аналитики (отмечая условность еженедельного расчета годовых цен) считают, что расчеты исходя из недельной динамики точнее отражают годовые цифры, если в течение месяца были сильные колебания цен.

Как сообщалось, годовая инфляция на конец января 2023 года равнялась 11,77%, на конец декабря - 11,94%.

В марте 2022 года цены за месяц подскочили сразу на 7,61%, поэтому при сохранении динамики 20 дней марта 2023 года в течение всего месяца годовая инфляция к концу марта может замедлиться в район 3,3%, но затем, начиная с мая, на фоне уже низкой базы прошлого года, годовая инфляция опять может начать ускоряться.

За неделю с 14 по 20 марта продолжилось снижение цен на плодоовощную продукцию - на 0,4% (неделей ранее она подешевела на 0,2%), в том числе цены на огурцы снизились на 6,1% (неделей ранее снизились на 10,0%), капусту - на 0,5%, картофель - на 0,3%, яблоки - на 0,2%, свеклу - на 0,1%. В то же время цены на помидоры увеличились на 3,1%, лук - на 0,6%, бананы - на 0,3%, морковь - на 0,2%.

Выросли с 14 по 20 марта цены на куриные яйца - на 0,8%, свинину, сыры, консервы овощные для детского питания - на 0,4%, баранину, маргарин, сахарный песок, пшеничную муку, водку - на 0,3%

Одновременно снизились за неделю цены на гречневую крупу - на 0,6%, мясо кур - на 0,5%, соль - на 0,3%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали смартфоны - на 0,9%, кроссовки для взрослых - на 0,7%, телевизоры и шампуни - на 0,4%. При этом снизились цены на электропылесосы - на 0,5%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла с 14 по 20 марта на 6,6% (с 28 февраля по 6 марта увеличилась на 4,3%).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 17 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, а также оставил неизменным сигнал, отметив, что баланс рисков для инфляции с предыдущего заседания 10 февраля существенно не изменился.

"При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил Центробанк, повторив февральскую фразу дословно.

На пресс-конференции 17 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина также повторила свой февральский тезис о том, что вероятность повышения ставки в этом году выше вероятности ее снижения.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5-7%, прогноз Минэкономразвития – 5,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2023 году составляет 6,2%.