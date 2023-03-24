Рост цен на мясо за последний месяц заметили 32% россиян

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Почти каждый третий россиянин (32%) отметил повышение цен на мясо и птицу за последние четыре недели, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Отвечая на вопрос социологов о том, "на какие основные продукты цены за последний месяц заметно выросли", на молоко с молочной продукцией и рыбу с морепродуктами указали по 28% респондентов соответственно, на плодоовощную продукцию - каждый четвертый (25%), на яйца - 24% сограждан, на хлеб и хлебобулочную продукцию - каждый пятый (21%).

Результаты исследования показывают, что о подорожании сахара за данный период говорит каждый шестой (16%), крупы и макаронных изделий - 15% сограждан, растительного масла - каждый седьмой (14%).

По данным ФОМ, рост цен на алкогольные напитки за последний месяц ощутили 9% россиян.

Что касается цен на товары, то, согласно исследованию, более трети сограждан (35%) за последний месяц ощутили рост цен на лекарства и медикаменты.

По данным ФОМ, 35% россиян ощутили подорожание жилищно-коммунальных услуг за последние четыре недели.