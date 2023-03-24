Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Рост цен на мясо за последний месяц заметили 32% россиян

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Почти каждый третий россиянин (32%) отметил повышение цен на мясо и птицу за последние четыре недели, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Отвечая на вопрос социологов о том, "на какие основные продукты цены за последний месяц заметно выросли", на молоко с молочной продукцией и рыбу с морепродуктами указали по 28% респондентов соответственно, на плодоовощную продукцию - каждый четвертый (25%), на яйца - 24% сограждан, на хлеб и хлебобулочную продукцию - каждый пятый (21%).

Результаты исследования показывают, что о подорожании сахара за данный период говорит каждый шестой (16%), крупы и макаронных изделий - 15% сограждан, растительного масла - каждый седьмой (14%).

По данным ФОМ, рост цен на алкогольные напитки за последний месяц ощутили 9% россиян.

Что касается цен на товары, то, согласно исследованию, более трети сограждан (35%) за последний месяц ощутили рост цен на лекарства и медикаменты.

По данным ФОМ, 35% россиян ощутили подорожание жилищно-коммунальных услуг за последние четыре недели.

Опрос был проведен 17-19 марта среди 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ в 53 регионах.

ФОМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что решения о поездке Путина в ЮАР пока не принималось

Дело Baring Vostok

Суд отложил на 21 апреля рассмотрение жалоб на приговор Майклу Калви и Филиппу Дельпалю

Адвокаты подтвердили, что Майкл Калви и Филипп Дельпаль покинули Россию

Дело Baring Vostok

Источник сообщил, что осужденные по "делу Baring Vostok" Калви и Дельпаль покинули Россию

Источник сообщил, что осужденные по "делу Baring Vostok" Калви и Дельпаль покинули Россию

В России могут переименовать бренд кофе Jacobs

В России могут переименовать бренд кофе Jacobs

Медведев считает, что эмигрировавшие деятели культуры будут возвращаться в Россию

Медведев считает, что эмигрировавшие деятели культуры будут возвращаться в Россию

Запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалам продлен до октября

Что произошло за день: четверг, 23 марта

Павел Чиков и Илья Варламов пополнили реестр иноагентов в РФ

Павел Чиков и Илья Варламов пополнили реестр иноагентов в РФ

Блогер Максим Кац заочно арестован за фейки об армии РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });