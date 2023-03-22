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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Цены на сахар в РФ подросли пятую неделю подряд

Подорожание гречки остановилось

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены на сахар в РФ растут пятую неделю подряд, следует из данных Росстата, опубликованных в среду.

Так, с 14 по 20 марта сахар-песок подорожал на 0,25%, неделей ранее цены повысились на 0,23%.

В то же время всплеск цен на гречку, отмеченный неделей ранее (на 0,2%), остановился. С 14 по 20 марта цены на эту крупу снизились на 0,6%. Рост цен на рис составил 0,01% (снижение на 0,2% неделей ранее), на пшено - 0,2% (0,5%).

Кроме того, на минувшей неделе выросли цены на яйца - на 0,8%, свинину, сыры, овощные консервы для детского питания - на 0,4%, баранину, маргарин, пшеничную муку, водку - на 0,3%, мясные консервы для детского питания, мороженую рыбу, пастеризованное молоко, творог, вермишель, макаронные изделия - на 0,2%, фруктово-ягодные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, ржаной хлеб, печенье - на 0,1%.

В то же время курятина подешевела на 0,5%, соль - на 0,3%, говядина, подсолнечное масло, стерилизованное молоко - на 0,1%.

Росстат
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