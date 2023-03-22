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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Цены промпроизводителей в РФ в феврале выросли на 0,9% после снижения в январе

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в феврале 2023 года выросли на 0,9% относительно предыдущего месяца после сокращения на 0,9% в январе, на 0,8% в декабре 2022 года, на 0,4% в ноябре, на 2,5% в октябре, на 0,8% в сентябре, на 1,0% в августе, на 2,2% в июле, на 4,1% в июне, на 6,9% в мае, сообщил в среду Росстат.

До этого цены производителей росли на 6,3% в апреле (максимум с 1999 года, когда рост был на уровне 6,9%), на 5,9% в марте, на 3,9% в феврале, на 0,1% в январе 2022 года

Февральское повышение цен промпроизводителей оказалось неожиданным для рынка: опрошенные "Интерфаксом" в начале марта аналитики прогнозировали сокращение цен на 0,1%.

В годовом выражении цены промпроизводителей в феврале опустились на 7,5% после снижения на 4,6% в январе, на 3,3% в декабре 2022 года, на 1,9% в ноябре, роста на 0,8% в октябре, на 3,8% в сентябре и в августе, на 6,1% в июле, на 11,3% в июне, на 19,3% в мае, на 31,5% в апреле, на 26,7% в марте, на 23,5% в феврале и на 23,1% в январе.

Детали

Цены промпроизводителей в добыче полезных ископаемых в феврале выросли на 2,5% (в годовом сравнении - упали на 26,3%). В феврале 2023 г. по сравнению с январем в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на необработанные природные алмазы (кроме технических) - на 21,1%, асбест - на 16,0%, серебряные концентраты - на 13,7%, железорудный доменный агломерат- на 13,5%, янтарь и уголь, за исключением антрацита, коксующегося и бурого угля - на 11,3%, железорудный концентрат - на 10,1%.

Цены промпроизводителей в обрабатывающих производствах в феврале 2023 года выросли на 0,4% (в годовом сравнении - снизились на 3,9%). В том числе в металлургическом производстве выросли цены на прочие стальные трубы круглого сечения- на 39,2%, ферромолибден - на 35,4%, услуги по производству изделий из драгоценных металлов, выполняемые субподрядчиком - на 34,8%, прутки, профили и цинковую проволоку; плиты, цинковые листы, полосы или ленту и фольгу- на 27,5%, прочие стальные трубы, с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным способом, наружным диаметром не более 406,4 мм - на 23,8%, рафинированную необработанную медь - на 18,4%, необработанный титан - на 17,1%, необработанное олово - на 17,0%, легированную прочую сталь в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали - на 15,6%.

В производстве химических веществ и химических продуктов увеличились цены на дезинфекционные средства- на 43,0%, галогениды металлов - на 29,4%, хлорид водорода, соляную кислоту- на 11,2%, оксиды цинка - на 10,1%, этиленгликоль (этандиол) и герметики - на 10,0%.

Увеличение цен отмечено на отдельные виды пищевых продуктов: на рапсовое масло и его фракции, нерафинированные они выросли на 17,5%, обжаренные, соленые или приготовленные другим способом орехи, арахис (земляные орехи) - на 12,2%, жареный кофе- на 11,4%, готовые продукты из рыбы, не включенные в другие группировки - на 11,2%, субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу - на 10,7%, свекловичный жом - на 10,1%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха цены производителей выросли в феврале 2023 года на 1,1% (в годовом сравнении - на 13,9%).

Росстат
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