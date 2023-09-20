Цены промпроизводителей в России в августе выросли на 4,4%

С января по август они увеличились на 15,3%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В России в августе цены производителей промышленных товаров выросли на 4,4% после роста на 1,4% в июле, нулевого роста в июне, роста на 3,7% в мае, на 2,4% в апреле, на 2,6% в марте и на 0,9% в феврале, сообщил Росстат.

До февраля был длительный период снижения цен промпроизводителей на протяжении 9 месяцев - в январе они сократились на 0,9%, на 0,8% в декабре 2022 года, на 0,4% в ноябре, на 2,5% в октябре, на 0,8% в сентябре, на 1,0% в августе, на 2,2% в июле, на 4,1% в июне, на 6,9% в мае 2022 года.

Динамика цен промпроизводителей в августе 2023 года оказалась значительно выше ожиданий опрошенных "Интерфаксом" аналитиков, которые прогнозировали рост на 1,9%.

За январь-август 2023 года цены промпроизводителей в стране выросли на 15,3%.

Цены промпроизводителей в добыче полезных ископаемых в августе увеличились на 12,8%, с начала года прибавили 35,7%. В августе 2023 года по сравнению с июлем в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок выросли цены на концентраты никелевые на 27,7%, нефть обезвоженную, обессоленную и стабилизированную - на 26,8%, глины легкоплавкие - на 22,5%, конденсат газовый нестабильный - на 18,1%.

Цены промпроизводителей в обрабатывающих производствах в августе этого года выросли на 2,5%, с начала года - на 10,8%.

В обрабатывающих производствах увеличение цен отмечено на отдельные виды нефтепродуктов: мазут топочный - на 43,1%, углеводороды газообразные, кроме природного газа - на 28,9%, газойли - на 27,6%, дистилляты легкие, не включенные в другие группировки - на 18,4%, топливо дизельное - на 15,6%, топливо судовое - на 10,3%, масла индустриальные - на 10,1%.

В металлургическом производстве цены на кобальт необработанный увеличились в августе на 18,5%, сталь легированную прочую в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали - на 15,2%, ферромолибден - на 13,4%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха цены производителей снизились в августе 2023 года на 0,4%, за январь-август выросли на 7,8%.

ау им ри

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