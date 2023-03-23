Норвежский ЦБ повысил ставку на 25 б.п. и пообещал еще одно повышение в мае

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Норвежский центробанк повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 3% годовых, по итогам заседания в четверг. Решение ЦБ совпало с прогнозом экспертов, опрошенных The Wall Street Journal.

Ставка с большой вероятностью будет увеличена еще раз в мае, несмотря на неопределенность относительно макроэкономических прогнозов, говорится в сообщении Центробанка.

Темпы роста норвежской экономики замедляются, но уровень экономической активности остается высоким, плюс на рынке труда наблюдается дефицит кадров и рост зарплат, отметил регулятор.

Теперь ЦБ Норвегии ожидает, что ставка достигнет пикового уровня в 3,5% этим летом.