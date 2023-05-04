Норвежский ЦБ ожидаемо повысил ставку до максимума с 2008 года

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Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Норвежский Центробанк повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 3,25% годовых.

Это решение ЦБ совпало с прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics. Уровень ставки теперь находится на максимуме с декабря 2008 года.

Ставка, с большой вероятностью, будет увеличена еще раз в июне, предупредил ЦБ.

"Мы ожидаем, что ставка достигнет пикового уровня в 3,75%, однако вероятность её подъема до 4% становится все более высокой", - написали аналитики Nordea Markets.

Курс норвежской кроны к евро вырос на 0,5% к 14:10 по Москве, поднявшись до 11,8387 кроны за евро.