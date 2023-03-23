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Минфин предложил плавно увеличить до 10 лет срок инвестирования через ИИС-3 для получения льгот

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Минфин понимает, что в сложившейся ситуации для стимулирования долгосрочных инвестиций через индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3) переход надо осуществлять плавно, начиная с необходимого для получения налоговых льгот срока пять лет в 2024 году, с ежегодным увеличением на год, до 10-летнего срока.

Об этом журналистам сообщил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.

"Единый налоговый вычет, который в том числе и будет распространяться на брокерское обслуживание и на доверительное управление, то, что называем ИИС, в целом рассчитан на долгосрочные сбережения. Мы раньше всегда говорили про долгосрочность: это 10 лет. Но мы сейчас понимаем, что ситуация поменялась, и нам нужно более плавно перейти от текущего стимулирования (а это три года для ИИС-1 и ИИС-2) уже к более долгосрочному", - сказал он.

"Поэтому сейчас предложение - начать с пяти лет, и потом постепенно срок повышать до десяти лет, то есть предполагается чтобы сейчас с 2024 года было пять лет, потом - шесть, семь, восемь, девять, десять...", - пояснил Чебесков.

"Действительно, это длительный срок, но, на наш взгляд, на фондовом рынке хорошего и системного результата можно достичь только в долгосрочной перспективе. То есть это правильно и с точки зрения государства - стимулирование длинных денег и правильно с точки зрения гражданина - я уверен, что для гражданина лучше вкладываться вдолгую, чем в более короткие инвестиции", - считает он.

Он напомнил, что как предполагается при модернизации системы ИИС, будет работать комбинация двух налоговых льгот. Это льгота на входе - это сам налоговый вычет до 400 тысяч рублей от налогов, которые были уплачены как для ИИС 1-го типа - либо до 52 тысяч рублей, если ставка 13% налогообложение, или до 60 тысяч, если ставка 15%. А после истечения установленного необходимого периода инвестирования от 5 до 10 лет будет действовать льгота по освобождению налога на заработанный доход - как это сейчас работает для ИИС-2.То есть предлагается использовать комбинацию двух этих льгот.

Чебесков уверен, что в новом варианте ИИС будет реализовано требование об обязательности инвестирования только в российские активы: "Совершено точно сейчас это будет реализовано. Раньше были споры, стоит или не стоит стимулировать вложения в иностранные активы. Сейчас, мне кажется, решение довольно очевидно, что стимулирование будет работать только на российские ценные бумаги", - сказал он.

Минфин Иван Чебесков ИИС
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