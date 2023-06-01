Минфин внес в правительство законопроект о введении ИИС-3

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Минфин внес в правительство поправки в закон "О рынке ценных бумаг", предусматривающие введение с января 2024 года индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3).

Предполагается, что физлица смогут открывать одновременно не более трех договоров ИИС-3 без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств, сообщила пресс-служба министерства.

Это могут быть договоры доверительного управления и брокерского обслуживания. Однако оформить их можно будет при условии отсутствия действующего договора на ведение ИИС первого и второго типа. При этом ИИС первых двух типов, открытые до конца 2023 года, продолжат действовать на прежних условиях.

Вопрос о сроке инвестирования через ИИС-3 для получения налоговых льгот обсуждается, рассматривается вариант плавного его увеличения от 5 до 10 лет.

По новому инструменту инвесторам будут доступны налоговые преференции: комбинация льгот ИИС-1 и ИИС-2. В частности, права на получение инвестиционных налоговых вычетов как в сумме денежных средств, внесенных на ИИС-3, так и в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям. Для этого будут подготовлены поправки в Налоговый кодекс, говорится в сообщении.

При возникновении особой жизненной ситуации граждане смогу полностью или частично потребовать возврата учтенных на ИИС-3 денежных средств без прекращения договора. Перечень документов и требования к ним будут устанавливаться нормативным актом Банка России. Кроме того, правительство установит критерии ценных бумаг, в том числе иностранных эмитентов, приобретение которых не допускается на ИИС-3.

Законопроект о введение ИИС-3 Минфин представил в середине марта. Срок действия счетов, необходимый для получения налоговых льгот, в нем не указывался. Директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков отмечал, что планируется предусмотреть плавный переход по этому сроку, начиная с пяти лет в 2024 году, с ежегодным увеличением на год, до 10-летнего срока.

Текущая концепция ИИС-3 в целом неплоха, если не считать его избыточный срок, говорил президент НАУФОР Алексей Тимофеев в интервью "Интерфаксу" в мае. "Никто в финансовой индустрии не верит в то, что десятилетний продукт, как бы он ни был хорош, будет востребован гражданами", - отмечал он. НАУФОР, по его словам, готовит предложения для повышения привлекательности ИИС-3.

Директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова в конце мая говорила, что ЦБ и Минфин рассматривают возможность установления более короткого минимального срока по ИИС-3 для получения налоговых льгот. Решение будет принято исходя из возможностей бюджета, подчеркивала она.

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, начать срок инвестирования по ИИС-3 нужно не с пяти, а с трех лет.