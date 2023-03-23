Новак заявил, что сокращение добычи уже повлияло на дисконт на российскую нефть

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Сокращение Россией добычи нефти в марте на 500 тыс. б/с уже повлияло на дисконт на сорт Urals, прослеживается дальнейшая тенденция к снижению, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Да, дисконт несколько снизился (на фоне сокращения добычи - ИФ). По сравнению с серединой января он где-то уже в среднем на $8 снизился", - сказал Новак.

Он считает, что в дальнейшем дисконт продолжит снижаться.

"Я об этом и ранее говорил, что при нормализации и стабилизации ситуации, налаживании логистических цепочек, транспортных поставок дисконт будет снижаться", - отметил вице-премьер.

Новак также отметил, что текущая ситуация с мировыми ценами на нефть вызвана банковским кризисом, который внес достаточно большие риски для мировой экономики в целом. "Но, как мы видим, ситуация поправляется, и цена тоже несколько обратно уже отскочила. На мой взгляд, она даже в какой-то уже краткосрочной перспективе должна восстановиться до предыдущего уровня", - сказал он.