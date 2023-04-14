МЭА заявило, что Россия в марте снизила добычу нефти только на 290 тысяч б/с

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Добыча нефти в России в марте, по оценке Международного энергетического агентства, составила 9,58 млн б/с, что на 290 тысяч б/с ниже, чем в феврале, говорится в новом ежемесячном отчете МЭА.

Российские власти заявляли, что с марта нефтепроизводство сократится на 500 тысяч б/с. По мнению аналитиков агентства, добыча не была снижена до заявленного уровня, поскольку Россия, вероятно, успешно направляет свои баррели на новые рынки сбыта.

По итогам 2023 года добыча нефти в составит 10,56 млн б/с, прогнозируют аналитики МЭА.

Месяцем ранее эксперты ожидали, что нефтепроизводство в РФ по итогам текущего года составит 10,35 млн б/с. Таким образом, агентство повысило прогноз добычи нефти в стране на 210 тысяч б/с. Тем не менее, прогнозный показатель на 530 тысяч б/с ниже уровня 2022 года.

Пересмотр прогноза обусловлен стабильным экспортом российской нефти на новые рынки, несмотря на санкции. Аналитики подчеркивают, что трейдеры готовы рисковать, работая с нефтью из России, ввиду больших дисконтов на нее.

Вице-премьер Александр Новак в начале февраля объявил о добровольном сокращении нефтепроизводства в стране в марте на 500 тысяч б/с, снижение должно было коснуться только нефти. Новак говорил, что это решение консультаций и будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения ограничений против российских энергоресурсов. Снижение добычи затем продлили до конца 2023 года.