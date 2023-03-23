Минэкономразвития ожидает "видимый рост" ВВП РФ в 2023 году

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ ожидает "видимый рост" российской экономики в 2023 году, представит уточненный прогноз в апреле, сказал журналистам глава ведомства Максим Решетников.

Он не стал уточнять, насколько значимым ожидается рост, отметив, что "калибровка прогноза" еще продолжается, но рост ожидается выше, чем 0,1% или 0,2%.

"Сейчас готовим сценарные условия развития экономики на ближайшую трехлетку, которые лягут в основу формирования бюджета. Подтверждаем наши позитивные ожидания по этому году. Ожидаемый видимый рост основных показателей, связанный с экономическим развитием, инвестициям и доходами населения", - сказал министр.

"Калибровка прогноза еще продолжается, но не 0,1% или 0,2% (ожидает министерство рост - ИФ), а выше", - ответил он на уточняющий вопрос - насколько значимый рост экономики РФ ожидает ведомство в 2023 году.

Как сообщалось, Банк России ожидает динамику ВВП РФ в 2023 году от минус 1% до плюс 1%.

Официальный прогноз Минэкономразвития (еще от сентября 2022 года) предполагает снижение ВВП РФ в 2023 году на 0,8%. Но Решетников на прошлой неделе на съезде РСПП заявил, что министерство ожидает рост российской экономики в 2023 году, а конкретные цифры будут представлены в ходе подготовки сценарных условий развития экономики в апреле.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по динамике ВВП РФ в 2023 году более пессимистичный, чем официальные прогнозы, и предполагает снижение на 1,6%.