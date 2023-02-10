Банк России улучшил прогноз по ВВП на 2023 год

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Банк России улучшил прогноз динамики ВВП страны в 2023 году - новый интервал от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% по октябрьскому прогнозу, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном после заседания по ставке. Ключевую ставку ЦБ сохранил на уровне 7,5%.

ЦБ сообщил, что в 2022 году ВВП России снизился на 2,5%.

Прогноз по росту ВВП на 2024 год ЦБ расширил до 0,5-2,5% (с 1,5-2,5% в октябрьской версии), прогноз на 2025 год остался неизменным - рост на 1,5-2,5%.

"По оценке Банка России, снижение ВВП по итогам 2022 года составило 2,5%. Оперативные данные в конце 2022 года и начале 2023 года указывают на то, что динамика деловой и потребительской активности, равно как и внешней торговли, складывается лучше октябрьского прогноза Банка России", - говорится в сообщении ЦБ.

В то же время ЦБ отмечает, что "на текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда". "Безработица остается вблизи исторического минимума. На фоне последствий частичной мобилизации и общего роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат", - предупреждают в ЦБ.

"В условиях перестройки экономики продолжается изменение структуры совокупного спроса. Потребительский спрос оставался сдержанным в конце 2022 года, однако с начала 2023 года появляются признаки его восстановления на фоне улучшения потребительских настроений. Замедление инвестиционного спроса в частном секторе происходит одновременно с расширением государственных инвестиций. При этом ускорение исполнения бюджетных расходов увеличивает вклад бюджетной политики в расширение совокупного спроса", - комментируют в ЦБ ситуацию с внутренним спросом.

По прогнозу ЦБ, в IV квартале 2023 года (ЦБ с 2022 года стал публиковать прогноз на IV квартал) динамика ВВП также ожидается в диапазоне от минус 1% до плюс 1% в годовом выражении.

Международный валютный фонд на прошлой неделе опубликовал доклад, в котором изменил свой прогноз по динамике российской экономики в 2023 году с падения на 2,3% (в октябрьском варианте прогноза) на рост на 0,3%, в 2024 году ожидает ускорения роста до 2,1%.

Обновленный прогноз фонда на 2023 год по российской экономике выглядел значительно более позитивно, чем действующие на тот момент официальные прогнозы российских властей.

По официальному прогнозу Минэкономразвития ожидается снижение российской экономики в 2023 году на 0,8%, министерство планирует уточнить макроэкономический прогноз на 2023 год в марте-апреле. В 2024 году Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 2,6%.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в беседе с журналистами недавно не исключил, что сценарий роста экономики в 2023 году возможен, правительство будет принимать меры для его реализации.

"Возможности выйти в плюс по итогам 2023 года есть. Это вероятностная история. В этом смысле МВФ оценивает нас даже лучше, чем мы сами себя", - отметил он.

Тем не менее ожидания экономистов пока остаются менее оптимистичными - консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по динамике ВВП в 2023 году предполагает спад на 2,1% (изменился незначительно - с 2,2% по опросу месяц назад), в 2024 году ожидается рост на 1,3%.