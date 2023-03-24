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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Инфляция в Японии в феврале резко замедлилась

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в феврале выросли на 3,3% в годовом выражении, минимальными темпами с сентября прошлого года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Темпы инфляции резко замедлились по сравнению с 4,3% в январе, когда этот показатель обновил рекорд с декабря 1981 года.

Снижение инфляции во многом объясняется сокращением стоимости коммунальных услуг - на 0,3% в годовом выражении. Оно зафиксировано впервые с мая 2021 года. В январе этот показатель подскочил на 14,9%.

Электричество в феврале, в частности, подешевело на 5,5% после роста на 20,2% в январе. Рост цен на газ замедлился вдвое - до 12,5% с 24,3%.

Продукты питания в Японии в прошлом месяце подорожали на 7,5%, максимально с сентября 1980 года, одежда - на 3,6%, мебель и товары для дома - на 8,7%, медицинское обслуживание - на 0,9%, образовательные услуги - также на 0,9%.

Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) увеличились в феврале на 3,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Подъем замедлился с январских 4,2% и совпал с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в годовом выражении усилилась до 3,5% с 3,2% месяцем ранее.

Относительно предыдущего месяца потребительские цены в Японии в феврале уменьшились на 0,6%. Сокращение зафиксировано впервые с октября 2021 года. В январе повышение в помесячном выражении составило 0,4%.

Япония
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