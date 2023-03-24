Рынок акций АТР снижается из-за тревог по поводу мировой экономики

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются утром в пятницу из-за опасений, что повышение ставок ведущими центробанками мира может приблизить наступление рецессии в мировой экономике.

Также инвесторы боятся, что проблемы американских банков перекинутся и на другие страны.

Японский индекс Nikkei 225 понизился на 0,15%.

Как сообщалось, потребительские цены в Японии в феврале увеличились на 3,3% в годовом выражении, минимальными темпами с сентября прошлого года. Инфляция резко замедлилась по сравнению с 4,3% в январе, когда этот показатель обновил рекорд с декабря 1981 года.

Снижение инфляции во многом объясняется сокращением стоимости коммунальных услуг - на 0,3% в годовом выражении. Оно зафиксировано впервые с мая 2021 года. В январе этот показатель подскочил на 14,9%.

Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) увеличились в феврале на 3,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Подъем замедлился с январских 4,2% и совпал с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

Лидерами снижения в индексе Nikkei выступают акции японских финансовых компаний, в том числе капитализация Mitsubishi UFJ, Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui опускается на 0,5-1%.

Бумаги Fast Retailing теряют 1,5%, Toyota Motor и Nippon Steel - 0,4%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite снизился на 0,48%, прервав трехдневную серию подъемов.

Наиболее заметное падение демонстрируют акции телекоммуникационных компаний China Telecom (-4,4%), ZTE Corp (-5,3%) и China Mobile (-4,8%).

Капитализация Naura Technology опустилась на 3,1%, Semiconductor Manufacturing - на 2,4%, China State Construction - на 3,4%.

Гонконгский индикатор Hang Seng потерял 0,5%, но может завершить неделю ростом примерно на 2%.

Акции Country Garden Services подешевели на 3,8%, HSBC - на 3%, Petro China - на 2,8%.

Цена бумаг производителя телевизоров Skyworth Group рухнула на 6,2% после того, как компания отчиталась о падении чистой прибыли вдвое в прошлом году.

Южнокорейский индекс Kospi снизился на 0,4%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 1,3%, автопроизводителя Hyundai Motor - упала на 1,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,2%.

Акции ведущих банков континента (Commonwealth Bank, ANZ Group, Westpac Banking и NAB) дешевеют на 1-2%.

Котировки бумаг Block Inc. рухнули на 15% после того, как группа Hindenburg Research написала, что компания завышала показатели числа пользователей. Hindenburg известна своей игрой на понижение акций различных фирм. Руководство Block назвало такую информацию ложной.

Новозеландский индекс ANZ 50 потерял 0,1% в пятницу и снизился на 1,2% по итогам недели, зафиксировав седьмое недельное снижение подряд впервые с 2012 года.