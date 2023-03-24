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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Нефть слабо дешевеет после падения по итогам волатильной сессии накануне

Нефть слабо дешевеет после падения по итогам волатильной сессии накануне
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу после падения по итогам волатильной сессии накануне.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 по Москве составляет $75,84 за баррель, что на $0,07 (0,09%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов накануне эти контракты подешевели на $0,78 (1%), до $75,91 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,88 за баррель, что на $0,08 (0,11%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В четверг контракт потерял $0,94 (1,3%), опустившись до уровня $69,96 за баррель.

Накануне нефть подешевела впервые за четыре сессии на опасениях, что готовность Федеральной резервной системы и дальше повышать процентные ставки может привести к рецессии в американской экономике. Несмотря на это, котировки могут завершить неделю существенным ростом.

"Нефтяной рынок оказался перепродан на прошлой неделе и фьючерсы упали к ключевым уровням поддержки в районе $66 за баррель, - отметили аналитики Sevens Report Research. - Это открыло путь к восстановлению на этой неделе".

Поддержку котировкам также оказал отчет Минэнерго США, указавший на резкое сокращение запасов нефтепродуктов в стране на прошлой неделе.

Как свидетельствуют официальные данные, резервы бензина упали по итогам минувшей недели на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей. Аналитики прогнозировали более умеренное сокращение, на 2,36 млн и 1,5 млн соответственно.

Brent WTI
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