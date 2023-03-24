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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Brent торгуется у $74,5 за баррель

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться после начала торговой сессии в США, однако не так значительно, как ранее. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает новая волна опасений относительно ситуации в банковском секторе США и Европы, отмечают аналитики.

Это стало причиной снижения котировок акций европейских банков и укрепления американской нацвалюты. Сильный доллар снижает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

К 17:28 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,43 (на 1,9%) - до $74,48 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,35 (на 1,9%) - до $68,61 за баррель.

Ранее в течение торгов падение цен превышало 3%.

Накануне Brent подешевела на 1%, WTI - на 1,3%, снизившись впервые за четыре сессии. Трейдеры опасаются, что готовность Федеральной резервной системы и дальше повышать процентные ставки может привести к рецессии в американской экономике.

Нефть может завершить первый квартал рекордным снижением с начала 2020 года из-за опасений рецессии в США и проблем банковского сектора при сохранении высокого уровня поставок, отмечает Bloomberg.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила, что в 2023 году будет трудно пополнить стратегические запасы нефти. Это вызвало слухи о том, что правительство начнет покупать топливо только по еще более низким ценам, отмечает Trading Economics.

Brent WTI ФРС Минэнерго США Дженнифер Грэнхольм
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