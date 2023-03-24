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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

LG Energy Solution инвестирует $5,6 млрд в производство батарей в США

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - LG Energy Solution Ltd. сообщила, что планирует инвестировать 7,2 трлн корейских вон ($5,6 млрд) в строительство комплекса по производству различных типов аккумуляторов в США.

Комплекс в городе Куин-Крик в штате Аризона будет включать в себя два завода: на одном будут выпускаться цилиндрические аккумуляторы для электромобилей, на втором - литий-железо-фосфатные батареи для систем хранения энергии.

Выпуск батарей для электромобилей на новом заводе, как ожидается, начнется в 2025 году. Его годовая мощность составит около 27 ГВт.ч, этого хватит для обеспечения аккумуляторами примерно 350 тысяч электромобилей.

Производство литий-железо-фосфатных батарей пакетного типа стартует в 2026 году. Его мощность составит 16 ГВт.ч в год.

С начала года капитализация LG Energy Solution подскочила на 30,7%, тогда как южнокорейский индекс Kospi за этот период прибавил 8%.

LG Energy Solution США Южная Корея Куин-Крик Аризона
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