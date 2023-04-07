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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

LG Energy Solution в I кв. получила операционную прибыль и выручку выше прогнозов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель аккумуляторов LG Energy Solution Ltd., по предварительным оценкам, увеличил операционную прибыль в первом квартале почти в 2,5 раза, что превзошло ожидания экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, операционная прибыль в январе-марте составила 633,2 млрд вон ($480 млн), что на 145% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Выручка повысилась вдвое (на 101%) - до 8,75 трлн вон.

Операционная прибыль LG Energy Solution оказалась на 27% выше консенсус-прогноза, подготовленного Yonhap Infomax. По данным агентства Bloomberg, аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне 483 млрд вон при выручке в 8,3 трлн вон.

LG Energy Solution планирует опубликовать окончательные финансовые показатели за первый квартал 26 апреля.

Котировки акций компании не изменились по итогам торгов в Сеуле в пятницу, однако предварительная отчетность была обнародована после закрытия рынка. За последние 12 месяцев они выросли на 32%, в то время как фондовый индекс Kospi снизился на 7,8%.

LG Energy, выделенная из LG Chem Ltd. в декабре 2020 года, является одним из крупнейших производителем аккумуляторов в мире. Компания занимала второе место после китайской Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), но в этом году уступила эту позицию китайскому автопроизводителю BYD Co. и переместилась на третью строчку в списке лидеров. Доля CATL на мировом рынке в январе-феврале составляет 33,9%, BYD - 18,2% и LG Energy - 13,3%, согласно данным SNE Research.

LG Energy Solution
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