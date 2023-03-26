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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Белоруссия намерена добиваться равных с РФ условий грузоперевозок

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минск будет добиваться создания равных с Россией условий в сфере грузоперевозок, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

Он уточнил, что в числе вопросов, которые будут обсуждаться на предстоящем заседании Совета министров Союзного государства "ход реализации союзных программ по углублению интеграции в экономической сфере, разработку научно-технологической стратегии развития Союзного государства, реализацию совместных программ в сфере космоса, сотрудничество в сфере микроэлектроники".

"Кроме того, состоится двусторонняя встреча с председателем правительства России, на которой мы обсудим выполнение важнейших договоренностей, которые были достигнуты в ходе встреч глав государств. Целый ряд важных вопросов для белорусских субъектов хозяйствования будет вынесен на эту встречу, включая сотрудничество в области транспорта. Мы должны и будем добиваться равных условий в области грузоперевозок. Я имею в виду решение вопроса о доступе к каботажным перевозкам", - сказал белорусский премьер.

Он добавил, что также в числе вопросов, которые будут обсуждаться с председателем правительства РФ, белорусско-российское сотрудничество в сфере авиастроения и микроэлектроники.

27 марта в Москве премьер России, председатель Совета министров Союзного государства Михаил Мишустин проведет совместно с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко заседание Совмина Союзного государства.

Белоруссия Роман Головченко
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