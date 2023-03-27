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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Минск предложил Москве усилить координацию в транспорте в ответ на санкции

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия предлагает России усилить координацию действий в транспортной сфере в ответ на санкционное давление, повлекшее сбои в доставке товаров.

"Одной из основных причин роста цен на товары, с чем мы все столкнулись, является выросшая стоимость перевозки из-за изменения прежних схем логистики. Надо усилить координацию действий сторон в транспортной сфере в ответ на усилившееся санкционное давление", - сказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на заседании совмина Союзного государства.

Он заметил, что целый пакет соглашений этой сферы, который подписан и находящийся в высокой стадии готовности, направлен на то, "чтобы мы сбили этот ценовой фактор, который влияет на стоимость наших товаров из-за изменения логистики".

Головченко заметил, что нынешнее заседание является первым, которое проходит в новых геополитических условиях, связанных с беспрецедентно жесткими и незаконными мерами внешнего давления на Белоруссию и Россию.

"Вопреки намерениям отдельных западных политиков, нас не накрыли волны экономических кризисов, обеспечены макроэкономическая стабильность и финансовая устойчивость экономик России и Белоруссии", - сказал он.

Промышленные предприятия работают в штатном режиме, наращивая объемы производства, форсируя импортозамещающие процессы, сказал премьер.

"В ответ на западные санкции мы выработали скоординированные меры стратегического значения, направленные прежде всего на укрепление потенциала Белоруссии и России и дальнейшее развитие Союзного государства", - сказал премьер-министр Белоруссии.

Он напомнил о принципиальном решении о расчетах в российских рублях, утверждение формул ценообразования на энергоносители, согласование перспективных импортозамещающих проектов. Кроме того, он обратил внимание и на подписание соглашений, в том числе о перевалке нефтепродуктов и внешнеторговых грузов.

Роман Головченко Союзное государство Белоруссия
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