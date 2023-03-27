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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Прибыль крупных промпредприятий Китая в январе-феврале упала на 22,9%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-феврале рухнула на 22,9% в годовом выражении - до 887,2 млрд юаней ($129 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней. В минувшем году в целом их прибыль сократилась на 4%.

Спад за два месяца текущего года был отмечен в 28 отраслях из 41, приводит данные ГСУ Trading Economics. В том числе прибыль производителей компьютеров и иного электронного оборудования упала на 77%, компаний в сфере обработки цветных металлов - на 57,2%, химкомпаний - на 56,6%, автопроизводителей - на 41,7%.

Прибыль крупных государственных промпредприятий в январе-феврале сократилась на 17,5%, прибыль частных компаний упала на 19,9%. Прибыль иностранных промышленных компаний рухнула на 35,7%.

Китай
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