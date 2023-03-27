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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Топ-менеджеры "Соллерса" в 2022 г. купили 77,6% акций компании за 4 млрд руб.

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сумма сделки по покупке топ-менеджерами ПАО "Соллерс" 77,6% акций автопроизводителя в июне 2022 года у его бывшего основного владельца Вадима Швецова составила 4 млрд рублей, следует из отчетности ООО "Альтер Инвест" - нынешнего контролирующего акционера группы.

Акции были выкуплены компанией у подконтрольного Швецову ООО "Серенити инвест" (ранее - ООО "Соллерс Груп") в рамках договора купли-продажи от 20 июня с опционом на обратный выкуп до 50%.

"По истечении 1 года после приобретения покупателем права собственности на акции ПАО "Соллерс" продавец вправе потребовать от покупателя совершения обратного отчуждения продавцу до 50% акций ПАО "Соллерс"", - говорится в отчетности "Альтер Инвеста".

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Акции ПАО "Соллерс" с 6 июля прошлого года находятся в залоге у в пользу продавца "до полного исполнения покупателем всех обязательств по договору".

Как отмечается в отчетности "Альтер Инвеста", на конец 2022 г. финансовые вложения были переоценены с учетом текущей рыночной стоимости - с 4 млрд руб. до 5,35 млрд руб.

О сделке по продаже Швецовым пакета в "Соллерсе" было объявлено в СМИ 27 июня. В "Соллерсе" тогда отмечали, что изменение акционерной структуры группы произошло в результате сделки management buy out. "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источник писал, что сделка была закрыта 24 июня и была денежной, исходя из рыночной оценки активов. Газета отмечала, что капитализация "Соллерса" на Мосбирже на 24 июня составляла 5,8 млрд руб. Таким образом, стоимость пакета Швецова была на уровне 4,5 млрд руб.

Совладелица "Соллерса" Зоя Каика на ВЭФ-2022 сообщала журналистам, что Швецов начал обсуждать продажу контрольного пакета в "Соллерсе" до введения санкций ЕС в отношении УАЗа - основного актива группы.

"Просто так совпало, что сделка состоялась практически сразу после попадания в европейский шестой пакет (санкций - ИФ). Но начали мы ее обсуждать с Вадимом Аркадьевичем ещё за какое-то время до. Не в прошлом году, в этом году. Но это с санкциями никак не связано", - говорила Каика журналистам в кулуарах ВЭФ-2022.

"Он нам искренне совершенно сказал, что он не чувствует в себе драйва, скажем так, с нуля опять начинать делать стратегию "Соллерса" в новых условиях", - добавляла она, отмечая, что партнёрская модель, в которую в "Соллерсе" "долгие годы верили и которую пытались реализовать, действительно, в текущих реалиях невозможна".

Акционерами "Альтер Инвеста" являются топ-менеджеры "Соллерса" Адиль Ширинов (39,5%), Николай Соболев (35,5%), Зоя Каика (20%) и Виктор Хвесеня (5%).

Соллерс Вадим Швецов Альтер Инвест
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