Чистая прибыль Sinopec в 2022 г. сократилась на 7% из-за антиковидных ограничений

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Китайская нефтегазовая компания China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) по итогам 2022 года сократила чистую прибыль на 7% из-за снижения спроса на топливо ввиду действовавших в Китае антиковидных ограничений.

Чистая прибыль в минувшем году составила 66,3 млрд юаней ($9,64 млрд) по сравнению с 71,2 млрд юаней годом ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы компании. Показатель 2021 года был рекордным за десятилетие.

Опрошенные FactSet аналитики прогнозировали этот показатель на уровне 69,5 млрд юаней.

В 2023 году компания планирует добыть 280,3 млн баррелей нефти и 1,292 трлн кубических футов природного газа. В прошлом году показатели составили 280,86 млрд баррелей и 1,248 трлн кубических футов соответственно.

Объем нефтепереработки в этом году, как ожидается, вырастет на 3,3% и составит 250 млн тонн, или около 5 млн баррелей в сутки.

Руководство Sinopec заложило на капзатраты в текущем году 165,8 млрд юаней против 189,1 млрд юаней в 2022 году.

Sinopec также анонсировала планы разместить новые акции на сумму 12 млрд юаней. "Размещение предусматривает разводнение акционерного капитала на 1,8%", - написали аналитики Citi.

Citi сохранил "нейтральную" рекомендацию для акций компании с целевой ценой 4 гонконгских доллара за бумагу.

Котировки акций Sinopec снижаются на 3,6% в ходе торгов в Гонконге в понедельник и торгуются на отметке 4,52 доллара за бумагу.