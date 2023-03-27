Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Председатель Saudi National Bank ушел в отставку после поглощения Credit Suisse

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Аммар Аль Худайри, председатель правления Saudi National Bank, ушел в отставку по причинам личного характера, заявила пресс-служба банка. Его сменит главный исполнительный директор банка Саид Мохаммед Аль Гамди.

Saudi National Bank - крупнейший акционер швейцарского Credit Suisse. Как пишет MarketWatch, именно заявления Аль Худайри об отсутствии планов по поддержке испытывавшего проблемы Credit Suisse могли стать последней каплей, приведшей к обвалу бумаг и соглашению о поглощении банка конкурентом UBS.

В середине марта Аль Худайри в ответ на вопрос Bloomberg о том, готов ли банк влить новый капитал в Credit Suisse, если тому потребуется дополнительная ликвидность, заявил: "Ответ - абсолютно точно нет".

Saudi National Bank приобрел 9,9% в Credit Suisse в октябре прошлого года за $1,5 млрд. Теперь стоимость этого пакета оценивается в $330 млн.

Акции Credit Suisse в понедельник дорожают на 0,4%. За последние пять сессий их стоимость понизилась на 7,5%, а капитализация банка оценивается в 3 млрд швейцарских франков ($3,27 млрд).

Saudi National Bank Credit Suisse UBS Аммар Аль Худайри Швейцария Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инвесторы рассчитывают на устойчивое ралли золота в ближайшие недели

Аналитики BofA отметили, что банковский кризис вызвал пузырь фондов денежного рынка

Аналитики BofA отметили, что банковский кризис вызвал пузырь фондов денежного рынка

Новый владелец завода IKEA в Новгороде планирует перезапустить производство за 2-3 месяца

Новый владелец завода IKEA в Новгороде планирует перезапустить производство за 2-3 месяца

First-Citizens Bank & Trust покупает все активы и депозиты Silicon Valley Bank

First-Citizens Bank & Trust покупает все активы и депозиты Silicon Valley Bank

Прибыль крупных промпредприятий Китая в январе-феврале упала на 22,9%

Шинный завод Nokian Tyres в Ленобласти перешел в собственность "Татнефти"

Восточный экономический форум во Владивостоке перенесли на 10-13 сентября

IKEA продала свою последнюю мебельную фабрику в РФ

IKEA продала свою последнюю мебельную фабрику в РФ

"Лузалес" закрыл сделку по покупке заводов IKEA в Ленинградской и Кировской областях

"Лузалес" закрыл сделку по покупке заводов IKEA в Ленинградской и Кировской областях

Туроператоры и отельеры объяснили, почему подорожал отдых в Сочи

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });