Председатель Saudi National Bank ушел в отставку после поглощения Credit Suisse

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Аммар Аль Худайри, председатель правления Saudi National Bank, ушел в отставку по причинам личного характера, заявила пресс-служба банка. Его сменит главный исполнительный директор банка Саид Мохаммед Аль Гамди.

Saudi National Bank - крупнейший акционер швейцарского Credit Suisse. Как пишет MarketWatch, именно заявления Аль Худайри об отсутствии планов по поддержке испытывавшего проблемы Credit Suisse могли стать последней каплей, приведшей к обвалу бумаг и соглашению о поглощении банка конкурентом UBS.

В середине марта Аль Худайри в ответ на вопрос Bloomberg о том, готов ли банк влить новый капитал в Credit Suisse, если тому потребуется дополнительная ликвидность, заявил: "Ответ - абсолютно точно нет".

Saudi National Bank приобрел 9,9% в Credit Suisse в октябре прошлого года за $1,5 млрд. Теперь стоимость этого пакета оценивается в $330 млн.

Акции Credit Suisse в понедельник дорожают на 0,4%. За последние пять сессий их стоимость понизилась на 7,5%, а капитализация банка оценивается в 3 млрд швейцарских франков ($3,27 млрд).