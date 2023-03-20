UBS покупает Credit Suisse за $3,25 млрд

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Швейцарский банк UBS покупает испытывающий трудности Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд), сообщает MarketWatch.

О сделке объявил президент Швейцарии Ален Берсе в сопровождении руководителей обоих банков и главы Швейцарского национального банка (SNB, ЦБ страны).

"Путем поглощения Credit Suisse банком UBS было найдено решение для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации", - говорится в заявлении SNB.

UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse. Сделка, которая не требует одобрения акционеров, будет полностью оплачена денежными средствами.

На закрытие торгов в пятницу акции Credit Suisse стоили 1,86 франка. По данным Financial Times, первоначально UBS предлагал всего 0,25 франка за акцию бывшего конкурента.