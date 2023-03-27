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Аналитики "БКС МИ" прогнозируют сохранение интереса инвесторов к российскому рынку акций

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций по-прежнему будет представлять большой интерес для инвесторов, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

Как говорится в стратегии инвесткомпании, среди ключевых факторов привлекательности рынка эксперты выделяют фундаментальный потенциал его роста (целевой ориентир по индексу МосБиржи на 12 месяцев повышен до 3480 пунктов, что соответствует потенциалу роста 45%) и ожидаемое ослабление рубля (позитивно для ориентированной на экспорт российской экономики, поддержка бюджету и компаниям на уровне прибыли).

Кроме того, аналитики отмечают высокую вероятность дальнейшего снижения процентных ставок, учитывая замедление инфляции.

"Ожидаем, что ключевая ставка ЦБ РФ снизится на 50 базисных пунктов, до 7%, во втором-третьем квартале 2023 года, что будет сопровождаться соответствующим падением ставок по депозитам. Более низкие ставки должны принести больше денег на фондовый рынок", - пишут они.

Не стоит забывать о рисках

В отношении рисков аналитики обращают внимание на несколько ключевых аспектов, которые могут стать проблемой для российского рынка в ближайшие 12 месяцев.

"Россия по-прежнему тесно связана с мировым сырьевым рынком. Хотя мы считаем, что геополитическая обстановка не должна играть большой роли, мировой уровень цен на сырьевые товары будет оказывать значительное влияние, особенно в сегменте нефти и газа, на который приходится 65% российского экспорта", - пишут они. Недавние финансовые проблемы в США с банкротством банков свидетельствуют о том, что текущая финансовая система может быть перегрета, и ее стабилизация может вызвать замедление экономики США (25% мировой экономики), говорится в обзоре.

"Однако мы полагаем, что этот риск в целом компенсируется потенциалом ускорения роста экономики Китая, поскольку стремление правительства ускорить рост экономики примерно на 2 процентных пункта, до 5%, вероятно, приведет к монетарному и фискальному стимулированию. Экономическая активность Китая возобновляется после ограничений, связанных с COVID-19, и стране необходимо восстановить свои силы", - поясняют в инвесткомпании.

Еще одним фактором риска эксперты называют тот факт, что российская экономика несколько больше зависит от государства, чем от частного сектора, и желание правительства сдерживать расходы на минимуме может измениться, тогда как сокращение расходов может оказать негативное влияние на рост ВВП. "Однако мы сомневаемся в высокой вероятности такого расклада, тем более что недавнее ослабление рубля частично разрешило вопрос с дефицитом бюджета", - считают в "БКС МИ".

Ключевая роль у дивидендов

По мнению аналитиков, дивиденды - это ключевая тема российского фондового рынка. "Хотя сейчас инвесторы явно не согласны с этим тезисом, мы по-прежнему верим в дивидендный поток по нескольким причинам", - отмечают они.

Во-первых, пишут эксперты, компании особенно зарабатывают при ослаблении рубля и повышении цен на сырье. В данном случае отсутствие дивидендов подразумевает, что в какой-то момент в компании выплатят больше, поскольку денежные средства накапливаются на их счетах.

Во-вторых, возможные изменения в налогообложении, скорее всего, будут считаться разовыми и не смогут лишить компании существенной части прибыли.

"Полагаем, что российский фондовый рынок вернется к дивидендной доходности 6,7% в ближайшие 12 месяцев, при этом топ дивидендных историй обеспечат доходность 13,9%", - делятся расчетами в инвесткомпании.

Топ-10 акций: рекомендации и оценки

Рекомендация Прогнозная цена, руб. Потенциал роста
Мечел покупать 650 362%
Татнефть ао покупать 610 77%
Татнефть пр покупать 570 63%
ПИК покупать 1100 72%
Сбербанк ао покупать 300 48%
Сбербанк пр покупать 290 43%
ММК покупать 63 61%
Северсталь покупать 1600 54%
ЛУКОЙЛ покупать 6100 46%
TCS покупать 3700 49%

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