Brent подорожала до $75,9 за баррель

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти ускорился днем в понедельник, однако они могут завершить квартал в минусе из-за опасений рецессии в США.

К 14:35 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,9 (1,2%) - до $75,89 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,82 (1,18%) - до $70,08 за баррель.

По итогам прошлой недели цена Brent стала выше на 2,8%, WTI - на 3,5%, несколько восстановившись после обвала до многолетних минимумов неделей ранее. Первый квартал для нефти может стать худшим с 2020 года, отмечает Bloomberg.

"Внимание рынка возвращается к важным экономическим показателям, - сказал аналитик Danske Bank A/S Йенс Педерсен. - Инвесторы хотят оценить состояние экономики и силу спроса на нефть".

В частности, в четверг будет опубликована окончательная оценка ВВП США за четвертый квартал. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что показатель будет улучшен и укажет на экономический рост на 3,2% в пересчете на готовые темпы против объявленных ранее 2,7%.