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Нефть слабо дорожает после роста на прошлой неделе

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть демонстрируют умеренный рост утром в понедельник после активного подъема по итогам прошлой недели.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 по московскому времени составляет $75,12 за баррель, что на $0,13 (0,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подешевели на $0,92 (1,2%), до $74,99 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,4 за баррель, что на $0,14 (0,2%) выше итогового значения предыдущей сессии. В минувшую пятницу контракт снизился в цене на $0,7 (1%), до $69,26 за баррель.

ЭкономикаBrent торгуется у $74,5 за баррельЧитать подробнее

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 2,8%, WTI - на 3,5%, несколько восстановившись после обвала до многолетних минимумов неделей ранее.

"Цены на нефть, во многом ставшие жертвой волатильности на мировых рынках, сумели восстановиться в краткосрочной перспективе, хотя Brent все еще стоит на 10% меньше, чем в начале года, - отметила аналитик сырьевого сектора в Commerzbank Барбара Ламбрехт. - С одной стороны, это связано с по-прежнему высокими рисками, а с другой - с неожиданно высоким уровнем предложения".

Стивен Иннес из SPI Asset Management указал на хорошие показатели по китайской экономике и спрогнозировал, что на нефтяном рынке может проявиться небольшой дефицит к середине года.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 4 единицы и составило 593, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Неделей ранее показатель падал до минимума за девять месяцев.

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