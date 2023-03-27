Суд наложил арест на 46,5% акций Калининградского торгового порта по иску Генпрокуратуры

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Калининградской области принял обеспечительные меры и наложил арест на 46,5% акций АО "Калининградский морской торговый порт" (КМТП, один из крупнейших стивидоров в порту Калининграда) по иску Генеральной прокуратуры.

Как говорится в материалах суда, Генпрокуратура требует признать ничтожными две сделки купли-продажи акций КМТП и взыскать их в доход государства. Речь идет о 43 тыс. обыкновенных акций порта номиналом 1 рубль каждая, которые принадлежат компании Orneto Partners Limited Partnership (Великобритания) и 3,5 тыс. обыкновенных акций, принадлежащих Дмитрию Пуриму. Покупки акций были совершены в 2020 и 2022 годах соответственно.

Согласно отчетности, уставный капитал АО составляет 100 тыс. рублей. Таким образом, арест наложен на 46,5% акций компании.

Генпрокуратура считает, "что группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, установлен контроль над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, - АО "КМТП" посредством совершения последовательных действий с нарушением федерального закона от 29 апреля 2008 года "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Суд в рамках данного дела принял обеспечительные меры без вызова сторон.

Суд определил "ходатайство Генеральной прокуратуры РФ о принятии обеспечительных мер (...) удовлетворить в части: наложить арест на все акции КМТП, находящиеся во владении компании Orneto Partners Limited Partnership и Пурима".

Суд также запретил органам управления КМТП, в том числе генеральному директору, совету директоров, общему собранию акционеров, иным органам, которым могут быть делегированы полномочия по принятию управленческих решений, принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов, распределении прибыли и убытков, выплате вознаграждения совету директоров. КМТП запрещено выплачивать в любой форме дивиденды и вознаграждение членам совета директоров.

Ранее сообщалось, что в мае 2022 года Арбитражный суд Калининградской области отказал акционеру КМТП Orneto Partners Limited Partnership в истребовании документации с учетом того обстоятельства, что истец является резидентом страны, которая ввела антироссийские санкции.

Иностранная компания требовала выписки по всем банковским счетам, договоры купли-продажи недвижимости, аренды, протоколы решений совета директоров общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение к ней, отмечалось в материалах суда. Истец также добивался выдачи ему внутренних документов общества, регулирующих деятельность его органов, протоколов решений собрания акционеров, уведомлений о заключении акционерных соглашений, полных аудиторских заключений, сведений о недвижимом имуществе, которое принадлежит или принадлежало КМТП в 2021 году, списков аффилированных лиц общества и другой информации.

Основными бенефициарами КМТП на конец 2021 года, согласно его отчетности, являлись Orneto Partners (43% акций, конечные владельцы не раскрывались) и гражданин РФ А.И.Колесник (28,5%), пакет акций которого находится в доверительном управлении Н.И.Лысенко. Согласно открытым данным, Колесник Андрей Иванович, владевший таким пакетом, до 2013 года был председателем совета директоров стивидора. В настоящее время Колесник является депутатом Государственной Думы РФ.

Согласно ЕГРЮЛ, Пурим является генеральным директором ООО "УК Совфрахт", а также председателем совета директором АО "Совфрахт".

КМТП по итогам 2021 года перевалил 2,235 млн тонн грузов, что на 13,5% больше, чем в 2020 году.